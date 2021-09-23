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Как гандболисты молодежной сборной России торговали Родиной
Спорт
Как гандболисты молодежной сборной России торговали Родиной
pixabay.com  / 

Комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) отстранила восьмерых гандболистов в связи с подозрением в неспортивных действиях во время Чемпионата Европы 2021 года, который проходил в августе в Хорватии. По результатам расследования было установлено, что в сборной сформировалась группа игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок. От участия в соревнованиях отстранены Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко. 29 сентября исполком ФГР заслушает доклад комиссии по этике и обсудит дальнейшие действия по борьбе с неспортивным влиянием на результаты. Примечательно, что по итогам Чемпионата Европы молодежная сборная России заняла 15-е место из 16.

Можно ли называть умышленный проигрыш изменой Родине, как заявил президент ФГР Сергей Шишкарев? Должны ли игроки понести уголовную ответственность согласно ст. 184 УК РФ, в которой говорится об организации договорных матчей? Действительно ли игроки в нераскрученных видах спорта зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц? В каких еще видах спорта в России может работать подобная мафия?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит спортивный обозреватель, писатель и сценарист Константин Осипов.

Брифинг Константина Осипова пройдет в четверг, 23 сентября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать свои вопросы по ходу мероприятия. Журналисты могут прислать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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