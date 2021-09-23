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Торги Мосбиржи открылись снижением доллара и евро к рублю
Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением доллара и евро к рублю
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 сентября. Биржевые курсы американской и европейской валют на открытии торгов Московской биржи снизились относительно уровня закрытия предыдущей сессии.

Так, курс доллара упал на 31,75 копейки и составил 72,66 рубля за денежную единицу. Курс евро тем временем снизился на одну копейку и составил 85,43 рубля за единицу валюты, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Банк России накануне понизил официальные курсы иностранных валют с расчетами «завтра». Доллар составил 72,88 рубля, евро — 85,49 рубля.

Позитивным сигналом рублю стало укрепление нефти, восстановление долговых бумаг и облигаций. Пока российская валюта стабильна, актуальным остается диапазон 72,5–74,5 рубля за доллар, сообщили аналитики. Нефтяные котировки на фоне данных Американского института нефти торгуются в районе максимальных значений сентября. Золото во вторник торговалось на уровне 1776 долларов за тройскую унцию.

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