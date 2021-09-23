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Первый серийный ракетоносец проекта «Борей-А» поступит на вооружение ВМФ РФ в 2021 году

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 09:11
Армия
Первый серийный ракетоносец проекта «Борей-А» поступит на вооружение ВМФ РФ в 2021 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 сентября. Военно-морской флот России получит первый серийный ракетоносец проекта «Борей-А» «Князь Олег», сообщил замглавы Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев.

По его словам, поставка будет осуществлена уже до конца 2021 года. Помимо ракетоносца военным также передадут атомоход «Новосибирск», корвет «Ретивый» и большую подлодку «Магадан».

«До конца года планируем передать заказчику после завершения строительства атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А "Князь Олег" и атомную подлодку проекта 885М "Новосибирск", большую подлодку проекта 636.3 "Магадан" и корвет проекта 20380 "Ретивый", - рассказал Королев в интервью ТАСС.

Кроме того, в ближайшие месяцы планируется начало строительства фрегата, двух корветов, корабля противоминной обороны и среднего танкера.

Ранее в Керчи состоялась церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Аскольд». На этом фоне в издании Infox раскрыли секрет превосходства российских кораблей.

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