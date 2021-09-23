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Отец легкоатлета Хютте заявил, что ничего не знает о задержании сына
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«Этот день в истории». Что произошло 23 сентября, праздники, факты, люди
Видео

Сотни событий происходят каждый день. О самых интересных мы расскажем вам в ежедневном проекте «Этот день в истории».

Сегодня свой день отмечается жевательная резинка. Любимое многими лакомство было придумано американцем Джоном Кертисом в 1848 году. Однако аналоги жвачки существовали еще у наших предков — они жевали воск и смолу.

Интересный день отмечают братья наши меньшие в политике. 23 сентября — день собак в политике. Забавный праздник отмечается с 1952 года. Во время предвыборной кампании Ричард Никсон смог опровергнуть обвинения в злоупотреблении средствами, и в знаменитой «Речи о шашках» рассказал про своего пса, которого дети политика назвали «шашки». 60 миллионов телезрителей поверили Никсону. Это был первый в истории случай, когда собака в прямом смысле изменила ход президентских выборов.

Чем еще запомнится 23 день сентября, вы узнаете из нашего нового выпуска.

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этот день в истории
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