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Иммунолог Продеус напомнил о важности прививок для пожилых людей
Общество
Иммунолог Продеус напомнил о важности прививок для пожилых людей
kantiana.ru  /  БФУ им. И.Канта

Москва, 23 сентября. Иммунитету необходимо помогать справляться с инфекциями извне. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Андрей Продеус.

Особенного касается это пожилых людей, которым поможет вакцинация. Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья в эфире телеканала «360» отметил, что на защитные функции организма оказывает огромное влияние именно возраст человека.

«Для людей серебряного возраста очень важны прививки от опоясывающего герпеса, от пневмококка, менингококка. Потому что, когда иммунитет становится менее активным, как люди говорят в простонародье — слабым, надо ему помочь. Поэтому вакцинация исключительно важна», — напомнил медик.

Поддержку своему организму необходимо обеспечивать независимо от возраста. В этом поможет правильный режим сна, качественные продукты и своевременная вакцинация. Иммунолог напомнил, что именно благодаря прививкам человечество по сей день справляется с самыми опасными патогенами, поэтому рекомендациями врачей в этом плане пренебрегать точно не стоит.

Также в осенний период одним из наиболее полезных способов повысить иммунитет является употребление картофеля. По словам терапевта Тимура Асанова, в ней содержится большое количество витаминов.

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здоровье иммунитет продеус
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