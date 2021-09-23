Аналитики «Цена Авто»: серый цвет машин вошел в список популярных в России

Москва, 23 сентября. Специалисты портала «Цена Авто» проанализировали российский рынок машин и выявили самые популярные цвета в 2021 году. В числе распространенных оказался серый.

Самым популярным среди автолюбителей оказался белый цвет. На его долю приходится 26% от всех предложений новых машин. Второе место занимает серый – 20% рынка. Замыкает тройку лидеров черный цвет. На долю таких автомобилей приходится 17,7% от общего объема, пишет «Автостат».

Список популярных цветов автомобилей дополняет синий. Таких предложений оказалось 10,6 процента. Пятое место отдали серебристому (7,9 процента), а шестое – коричневому (7,2 процента). В десятку распространенных вошли красный (4,8 процента), зеленый (1,8%), бежевый (1,5 процента) и оранжевый (1,3%). Самым непопулярным оказался желтый (0,2% процента).

Аналитики выяснили предпочитаемые автомобили у россиян, которые зарабатывают меньше 40 тысяч рублей. В список попали китайские Lifan и российские LADA. Кроме этих марок рейтинг дополняют Suzuki, Geely, Kia, Hyundai.