«Бастионы» успешно ликвидировали условные цели на учениях в Крыму

Симферополь, 23 сентября. Военные маневры, участие в которых принимал личный состав БПРК «Бастион», прошли в Крыму. Расчеты успешно ликвидировали морские цели, выполнив пуск ракет с полигона Опук.

Информацию об этом в четверг сообщили в пресс-службе Черноморского флота. В ходе учений военнослужащие на боевых расчетов «Бастионов» смогли обнаружить и ликвидировать условных противников, выполнив пуски ракет.

«После получения целеуказаний расчеты БПРК "Бастион" ЧФ вышли на позиции, привели комплексы к бою и выполнили пуски ракет по обнаруженным учебным морским целям. В роли кораблей условного противника были задействованы два больших корабельных щита мишени», — следует из заявления.

Для обнаружения военных кораблей противников на больших расстояниях применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В пресс-службе также уточнили, что маневры состоялись на фоне совместных черноморских маневров военнослужащих Крымской и Новороссийской военно-морских баз ЧФ.

Тем временем крупные учения расчетов РСЗО «Град» и «Ураган» состоялись в Калининградской области. Суммарно в маневрах участвовали примерно 400 военнослужащих, также применялись 40 единиц техники.