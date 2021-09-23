Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 09:59
09:57
Экономика
«Газпром нефть»: параметры сделки ОПЕК+ отвечают условиям рынка
09:57
Происшествия
В Москве скончалась вдова авиаконструктора Вано Микояна
09:55
Происшествия
В Петербурге изнасиловали подростка в состоянии наркотического опьянения
09:55
Общество
Какие изменения в правилах дорожного движения ждут Россиян
09:54
Общество
Новая противокоронавирусная вакцина от НИИ гриппа прошла доклинические исследования
09:54
Общество
Российский педиатр Баранов призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей
09:51
Происшествия
Парашютисты прыгнули с многоэтажки на Ленинском проспекте в Москве
09:49
Весь мир
Глава МИД Сирии Микдад заявил, что санкции США душат народ республики
09:46
Происшествия
Представители МЧС по Хабаровскому краю не подтвердили сведения о гибели экипажа Ан-26
09:45
Политика
Инаугурация главы Хабаровского края Дегтярева состоится 24 сентября
Все новости

«Бастионы» успешно ликвидировали условные цели на учениях в Крыму

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 09:03
Армия
«Бастионы» успешно ликвидировали условные цели на учениях в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Симферополь, 23 сентября. Военные маневры, участие в которых принимал личный состав БПРК «Бастион», прошли в Крыму. Расчеты успешно ликвидировали морские цели, выполнив пуск ракет с полигона Опук.

Информацию об этом в четверг сообщили в пресс-службе Черноморского флота. В ходе учений военнослужащие на боевых расчетов «Бастионов» смогли обнаружить и ликвидировать условных противников, выполнив пуски ракет.

«После получения целеуказаний расчеты БПРК "Бастион" ЧФ вышли на позиции, привели комплексы к бою и выполнили пуски ракет по обнаруженным учебным морским целям. В роли кораблей условного противника были задействованы два больших корабельных щита мишени», — следует из заявления.

Для обнаружения военных кораблей противников на больших расстояниях применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В пресс-службе также уточнили, что маневры состоялись на фоне совместных черноморских маневров военнослужащих Крымской и Новороссийской военно-морских баз ЧФ.

Тем временем крупные учения расчетов РСЗО «Град» и «Ураган» состоялись в Калининградской области. Суммарно в маневрах участвовали примерно 400 военнослужащих, также применялись 40 единиц техники.

Вернуться назад

Все новости / Армия / «Бастионы» успешно ликвидировали условные цели на учениях в Крыму
крым военные учения бастион
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru