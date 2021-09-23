Владелец Toyota Land Cruiser 200 решил продать восьмилетнее авто дороже нового

Москва, 23 сентября. Пользователь «Авто.ру» выставил на продажу Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска. Однако машина оказалась сильно дороже нового авто без пробега.

Ценник закрепился в районе 9 миллионов рублей при нынешних 5,5–7,7 миллиона рублей на новую модель. Причины подобного поступка объясняются модификациями, которые проводил прежний владелец, передает auto.ru.

Land Cruiser с момента покупки обзавелся защитой днища из алюминия и фаркопом. Он также подвергся и антикоррозийной обработке. Машина имеет так называемый «кенгурятник» с дополнительным светом спереди и силовыми накладками сзади.

Внутренне убранство авто тоже претерпело немалые изменения. Салон отделан черной кожей с деревянными накладками. Прежний владелец даже сохранил транспортировочные чехлы.

Преимуществом машины является и относительно маленький пробег. Однако водитель не уточняет причину этого обстоятельства. Так, по информации сервиса, авто не участвовало в ДТП и имело одного водителя, что тоже отражается на стоимости.

Ранее стало известно, что немецкие производители автомобилей BMW и Audi выступают за отказ от традиционных ДВС. Они объявили о начале разработки новых моторов, работающих на водородном топливе.