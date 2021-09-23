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Владелец Toyota Land Cruiser 200 решил продать восьмилетнее авто дороже нового
Общество
Владелец Toyota Land Cruiser 200 решил продать восьмилетнее авто дороже нового
toyota.ru  /  Тойота Мотор

Москва, 23 сентября. Пользователь «Авто.ру» выставил на продажу Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска. Однако машина оказалась сильно дороже нового авто без пробега.

Ценник закрепился в районе 9 миллионов рублей при нынешних 5,5–7,7 миллиона рублей на новую модель. Причины подобного поступка объясняются модификациями, которые проводил прежний владелец, передает auto.ru.

Land Cruiser с момента покупки обзавелся защитой днища из алюминия и фаркопом. Он также подвергся и антикоррозийной обработке. Машина имеет так называемый «кенгурятник» с дополнительным светом спереди и силовыми накладками сзади.

Внутренне убранство авто тоже претерпело немалые изменения. Салон отделан черной кожей с деревянными накладками. Прежний владелец даже сохранил транспортировочные чехлы.

Преимуществом машины является и относительно маленький пробег. Однако водитель не уточняет причину этого обстоятельства. Так, по информации сервиса, авто не участвовало в ДТП и имело одного водителя, что тоже отражается на стоимости.

Ранее стало известно, что немецкие производители автомобилей BMW и Audi выступают за отказ от традиционных ДВС. Они объявили о начале разработки новых моторов, работающих на водородном топливе.

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