Список заранее подготовленных правил и запретов поможет сохранить автомобиль в чистоте

Москва, 23 сентября. Салон автомобиля нелегко сохранить в чистоте, однако эксперты дали советы по поддержанию порядка в машине.

Одной из основных рекомендаций является составление списка строгих правил, которых необходимо придерживаться как водителю, так и пассажирам. Среди них может быть запрет на курение в салоне или на прием пищи, передает 110km.ru.

Чтобы не приходилось собирать мусор по всему салону, необходимо складывать его в одно место. Автоэксперты посоветовали приобрести специальный контейнер, который будет всегда под рукой.

Сохранить в чистоте салон помогут также чехлы и коврики. Специалисты отметили, что химчистка в любом случае будет стоить дороже покупки таких необходимых аксессуаров. Стоит приобрести и автомобильный пылесос, которым нужно проходиться по салону как можно чаще. Это поможет придерживаться порядка максимально долгое время.

Также водителям следует ответственно подходить к вопросу зимней резины. Автоэксперт Епанешников назвал несколько простых правил, как сделать поездки по льду безопаснее.