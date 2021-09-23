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Принц Гарри и Меган Маркл не оправдали надежд телезрителей
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл не оправдали надежд телезрителей
wikimedia.org  /  Mark Jones / CC BY 2.0

Москва, 23 сентября. В марте этого года весь мир с упоением наблюдал за признаниями принца Гарри и герцогини Меган. Они долгое время упорно настаивали на приватности своей жизни, а потом в спецвыпуске шоу Опры Уинфри выдали всю свою подноготную. Они рассказали обо всех болезненных обстоятельствах, которые подтолкнули их к решению покинуть королевскую семью, сравнили их общение с журналистами и подобный опыт принцессы Дианы, а также напряженные отношения герцога и герцогини с некоторыми ключевыми персонажами королевской семьи, пишет Marie Claire.

Итогом всего это спектакля стала номинация передачи CBS «Опра с Меган и Гарри» на «Эмми» в категории «Выдающийся документальный сериал» или «Специальная категория».

Церемония вручения телевизионных наград прошла в минувшее воскресенье. Там как раз и была заявлена данная номинация. Но Опра Уинфри статуэтку не получила. Главный приз получил Стэнли Туччи за программу CNN под названием «В поисках Италии». Суть этой передачи — в том, что в своем путешествии известный американский актер и режиссер посещает различные регионы Италии, стараясь раскрыть историю региональных кухонь.

Поклонники герцогов Сассекских расстроились из-за того, что не увидели своих кумиров в списке лауреатов телевизионной премии. При этом отмечается, что для Гарри и Меган это стало отличным шансом войти в историю награды — и, скорее всего, не последним.

Используя Archewell Productions, супруги уже выиграли. Они подписали длительный контракт с Netflix и будут и дальше создавать телевизионные продукты. Один из генеральных директоров компании Тед Сарандос и главный контент-директор Netflix уже сообщили в своем заявлении, что Гарри и Меган создали амбициозный план, который отражает ценности и цели, имеющие для них важность.

Но пока рейтинги контента, создаваемого при их участи, оптимизма не внушают. Подкаст Гарри и Меган на Spotify с треском провалился. Это демотивировало супругов, новых выпусков с тех пор не выходило.

Меган Маркл после этого решила попробовать себя в другой роли — в качестве автора детских книг. Свое первое издание она приурочила к рождению дочери. Но и это не помогло ей обогнать Кейт Миддлтон, которая ранее курировала выход популярного в Великобритании фотографического издания. Рейтинги книг отличаются разительно.

По мнению королевских экспертов, если это интервью потерпело поражение, то в будущем их ждут еще более серьезные провалы, а посему им лучше заниматься чем-то другим.

Ранее сообщалось, как королева Елизавета раскритиковала идею принца Чарльза превратить Букингемский дворец в музей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Принц Гарри и Меган Маркл не оправдали надежд телезрителей
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