Принц Гарри и Меган Маркл не оправдали надежд телезрителей

Москва, 23 сентября. В марте этого года весь мир с упоением наблюдал за признаниями принца Гарри и герцогини Меган. Они долгое время упорно настаивали на приватности своей жизни, а потом в спецвыпуске шоу Опры Уинфри выдали всю свою подноготную. Они рассказали обо всех болезненных обстоятельствах, которые подтолкнули их к решению покинуть королевскую семью, сравнили их общение с журналистами и подобный опыт принцессы Дианы, а также напряженные отношения герцога и герцогини с некоторыми ключевыми персонажами королевской семьи, пишет Marie Claire.

Итогом всего это спектакля стала номинация передачи CBS «Опра с Меган и Гарри» на «Эмми» в категории «Выдающийся документальный сериал» или «Специальная категория».