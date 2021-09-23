Истребитель ВВС Пакистана потерпел крушение во время тренировочного полета

Исламабад, 23 сентября. Учебный истребитель Военно-воздушных сил Пакистана разбился в районе Мардан в провинции Хайбер-Пахтунхва. Самолет выполнял тренировочный полет, сообщает канал Geo News.

Комиссия выехала на место крушения учебного истребителя. Судьба пилота пока остается неизвестной. Как сообщил представитель Военно-воздушных сил Пакистана, специалистам предстоит выяснить причины произошедшего.

Подобная авиакатастрофа произошла в августе текущего года. Во время учебного полета в районе города Атток на севере Пакистана потерпел крушение двухместный истребитель Военно-воздушных сил. Оба пилота успели катапультироваться.

Еще одно воздушное судно разбилось в Хабаровском крае. Связь с экипажем Ан-26 пропала 22 сентября. Самолет производил технический полет недалеко от краевого центра. На борту находились шесть человек. Их судьба до сих пор остается неизвестной.