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Истребитель ВВС Пакистана потерпел крушение во время тренировочного полета
Происшествия
Истребитель ВВС Пакистана потерпел крушение во время тренировочного полета
pixabay.com

Исламабад, 23 сентября. Учебный истребитель Военно-воздушных сил Пакистана разбился в районе Мардан в провинции Хайбер-Пахтунхва. Самолет выполнял тренировочный полет, сообщает канал Geo News.

Комиссия выехала на место крушения учебного истребителя. Судьба пилота пока остается неизвестной. Как сообщил представитель Военно-воздушных сил Пакистана, специалистам предстоит выяснить причины произошедшего.

Подобная авиакатастрофа произошла в августе текущего года. Во время учебного полета в районе города Атток на севере Пакистана потерпел крушение двухместный истребитель Военно-воздушных сил. Оба пилота успели катапультироваться.

Еще одно воздушное судно разбилось в Хабаровском крае. Связь с экипажем Ан-26 пропала 22 сентября. Самолет производил технический полет недалеко от краевого центра. На борту находились шесть человек. Их судьба до сих пор остается неизвестной.

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крушение истребитель пакистан
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