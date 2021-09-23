ФСБ задержала 15 членов террористической ячейки в Свердловской области

Екатеринбург, 23 сентября. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели в сентябре три спецоперации на Урале в ходе которых были задержаны 15 членов террористического сообщества.

Из них десять человек будут выдворены из страны с запретом на ее последующее посещение. Пятерых радикалов арестовали, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении десятерых иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки», — сообщили в ведомстве.

Ранее редакция ФАН опубликовала видеозапись с места проведения антитеррористической операции сотрудников ФСБ. В распоряжении оперативников оказались материалы, доказывающие причастность задержанных к экстремистской деятельности.