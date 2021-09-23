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ФСБ задержала 15 членов террористической ячейки в Свердловской области
Общество
ФСБ задержала 15 членов террористической ячейки в Свердловской области
РУФСБ России по Архангельской области

Екатеринбург, 23 сентября. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели в сентябре три спецоперации на Урале в ходе которых были задержаны 15 членов террористического сообщества.

Из них десять человек будут выдворены из страны с запретом на ее последующее посещение. Пятерых радикалов арестовали, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении десятерых иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки», — сообщили в ведомстве.

Ранее редакция ФАН опубликовала видеозапись с места проведения антитеррористической операции сотрудников ФСБ. В распоряжении оперативников оказались материалы, доказывающие причастность задержанных к экстремистской деятельности.

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арест фсб уголовное дело свердловская область террористическая ячейка
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