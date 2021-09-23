Видеоблогер Wylsacom снял распаковку нового iPhone 13

Москва, 23 сентября. YouTube-блогер Валентин Петухов, более известный под ником Wylsacom, снял обзор на новые смартфоны Apple iPhone 13. По его словам, политика компании является крайне спорной.
Достав устройство из коробки, блогер первым делом обратил внимание на новый цвет — «темная ночь», который пришел на замену черному. Помимо этого, Apple впервые уменьшила так называемую «челку», вырез в верхней части экрана, в котором располагаются динамик, камера и датчики Face ID. Главным образом блогер критикует компанию за предоставленный набор комплектующих. Компания Apple уже не включает в комплект зарядный адаптер, а также оставляет только одну наклейку с логотипом яблока.
«И черный iPhone отобрали, и пленок нет, и яблочко одно, адаптер питания — вообще забей. Ты не просто покупаешь iPhone, ты прям элитно страдаешь на каждом этапе», — критикует Apple блогер на своем YouTube-канале.
По его мнению, наиболее стильным цветом новых iPhone 13 является красный. Wylsacom похвалил новую систему камер устройства. Благодаря увеличенным сенсорам смартфоны способны обеспечивать лучшую стабилизацию в темноте.
В России интерес к новым смартфонам линейки iPhone 13 остается на уровне моделей прошлого поколения. Об этом сообщили отечественные ритейлеры, занимающиеся продажей продукции компании Apple.