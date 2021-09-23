Видеоблогер Wylsacom снял распаковку нового iPhone 13

Москва, 23 сентября. YouTube-блогер Валентин Петухов, более известный под ником Wylsacom, снял обзор на новые смартфоны Apple iPhone 13. По его словам, политика компании является крайне спорной.

Достав устройство из коробки, блогер первым делом обратил внимание на новый цвет — «темная ночь», который пришел на замену черному. Помимо этого, Apple впервые уменьшила так называемую «челку», вырез в верхней части экрана, в котором располагаются динамик, камера и датчики Face ID. Главным образом блогер критикует компанию за предоставленный набор комплектующих. Компания Apple уже не включает в комплект зарядный адаптер, а также оставляет только одну наклейку с логотипом яблока.