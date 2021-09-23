МВД Башкирии сообщило о столкновении машины скорой помощи с грузовиком

Уфа, 23 сентября. Автомобиль скорой помощи УАЗ с девятью медиками в салоне столкнулся с КамАЗом в Чишминском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Медицинский транспорт ехал без пациентов и перевозил работников. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали все девять пассажиров «буханки», передает ТАСС.

«Предварительно, девять человек из машины скорой помощи пострадали, направлены для медицинского обследования. Ехали фельдшеры, санитары и врачи, пациентов не было», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в 08:30 часов по местному времени на первом километре автодороги регионального значения Чишмы — Давлеканово. Причины аварии пока не известны.

Председатель совета ветеранов МВД Андрей Коровин ранее погиб в результате ДТП с грузовиком. Столкновение произошло во время выезда легкового автомобиля на встречную полосу.