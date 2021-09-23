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Глава МИД Сирии Микдад хочет обсудить с Лавровым двусторонние отношения на полях ГА ООН

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 08:48
Политика
Глава МИД Сирии Микдад хочет обсудить с Лавровым двусторонние отношения на полях ГА ООН
Федеральное агентство новостей  /  Мохамад Жарбуа

Нью-Йорк, 23 сентября. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад намерен провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН в Нью-Йорке для обсуждения двусторонних отношений.

По словам главы сирийского МИД, в диалоге с Лавровым он хотел бы уделить отдельное внимание ситуации на Ближнем Востоке. Микдад также заявил РИА Новости, что мировым лидерам следует увеличить выделение поддержки для Дамаска. По словам главы внешнеполитического ведомства, в Сирии наблюдается рост бедности и нехватка базовых медицинских препаратов, в том числе из-за санкционных ограничений со стороны Вашингтона.

«Санкции, введенные Соединенными Штатами, а также односторонние принудительные меры душат сирийский народ», — отметил Микдад.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров провел незапланированную встречу с новой главой британского внешнеполитического ведомства Элизабет Грасс. Саммит прошел в закрытом режиме.

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