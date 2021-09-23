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ОСК: модернизированный крейсер «Адмирал Нахимов» приступит к испытаниям в 2023 году
Армия
ОСК: модернизированный крейсер «Адмирал Нахимов» приступит к испытаниям в 2023 году
wikipedia.org  /  USN

Москва, 23 сентября. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на морские испытания в 2023 году. Об этом рассказал заместитель гендиректора ОСК Владимир Королев.

Атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М проходит ремонт с модернизацией на предприятии «Севмаш». Компания входит в Объединенную судостроительную корпорацию. По оценке Владимира Королева, к испытаниям военное судно приступит уже через два года, пишет ТАСС.

«Будем все же считать, что мы в графике. А нюансы, как водится, есть. Думаю, крейсер выйдет на испытания в 2023 году», — отметил заместитель главы ОСК по военному кораблестроению.

Атомный подводный крейсер проекта 955А «Генералиссимус Суворов» тоже готовится к морским испытаниям. Они запланированы в следующем году. Пока военное судно готовится к спуску на воду. Конкретную дату должны озвучить до конца текущего года.

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крейсер испытания адмирал нахимов
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