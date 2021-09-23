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Дочь Сергея Бодрова дала первое интервью после участия в «Кинотавре»
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова дала первое интервью после участия в «Кинотавре»
instagram.com  /  @olyabodrova

Москва, 23 сентября. Ольга Бодрова дебютировала в фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Своими эмоциями от съемок дочь актера и режиссера Сергея Бодрова поделилась в большом интервью.

Фильм «Море волнуется раз», в котором сыграла Бодрова, вошел в программу фестиваля «Кинотавр». Актриса призналась, что очень нервничала перед показом киноленты большой публике. Работа над этим фильмом стала для нее трепетной и важной.

«Она создавалась в огромной любви, мне кажется, она наполнена любовью и чистым творчеством. И команда, которая создавала этот фильм, стала для меня близкими людьми, поэтому мне важно увидеть плод наших трудов», — цитирует Бодрову газета «Известия».

Актрису быстро утвердили на роль в фильме «Море волнуется раз». Еще во время кастинга между ней и режиссером пробежала искра. Выстроить теплые отношения Бодрова смогла и с актером Валерием Степановым. В фильме они играют пару, прячущуюся от всех в старом лесном доме. Актеры общались на протяжении всего съемочного процесса и в некоторые моменты даже начинали раздражать друг друга.

Ключевой темой фильма, по мнению Бодровой, является любовь. Режиссер попытался показать в своей работе, что отношения обладают многими гранями и не всегда похожи на беззаботную сказку.

«То есть все на самом деле гораздо сложнее и многограннее, но люди в этой истории молодые, они отчаянно пытаются понять, что же такое быть вместе, и это не просто какое-то сказочное счастье, а это определенные сложности», — пояснила она.

Во время съемок актрисе приходилось сниматься в эротических сценах. Однако Бодрова относится к этому спокойно, так как понимает, что это является частью ее профессии.

Главного приза в категории короткометражного кино на «Кинотавре» удостоилась лента «Хорошая девочка Лида» режиссера Антона Елисеева. Сюжет фильма рассказывает о влюбленных друг в друга мужчине и женщине.

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