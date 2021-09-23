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Водители перестали получать от ГИБДД штрафы за превышение средней скорости

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 08:05
Общество
Водители перестали получать от ГИБДД штрафы за превышение средней скорости
pixabay.com  /  qimono

Москва, 23 сентября. ГИБДД отказалась от практики вынесения штрафов за превышения средней скорости. Многие водители не получают их уже несколько месяцев.

Используемые на сегодняшний день Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не включают в себя сведения по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме. Такой ответ получил «Коммерсантъ» от Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

Представители ведомства не стали уточнять, как давно и почему такие протоколы больше не выписываются. Жители Подмосковья не получают штрафы за превышение средней скорости с мая–июня. Водители из других регионов — с августа.

Газета напоминает, что весной МВД, Минтранс и Минюст России должны были заняться проработкой и внесением в правительство инициативы по законодательному закреплению ответственности за превышение средней скорости. Такое поручение ведомствам дал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Новый дорожный знак появится на российских дорогах в 2025 году. Он будет ограничивать движение беспилотных автомобилей на некоторых участках дорог.

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