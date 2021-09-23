Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 08:28
08:26
Политика
Глава МИД Сирии Муаллем хочет обсудить с Лавровым двусторонние отношения на полях ГА ООН
08:26
Общество
Авторы Express посоветовали страдающим от выпадения волос принимать витамин D
08:17
Армия
ОСК: модернизированный крейсер «Адмирал Нахимов» приступит к испытаниям в 2023 году
08:04
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова дала первое интервью после участия в «Кинотавре»
08:03
Происшествия
Рабочий предприятия погиб из-за хлопка паровоздушной смеси в ЯНАО
08:02
Общество
Водители перестали получать от ГИБДД штрафы за превышение средней скорости
08:00
Общество
Крымский гид назвал причину невероятного интереса туристов к Ялте в 2021 году
07:59
Происшествия
Фанаты «Марселя» и «Анже» устроили массовую драку после матча Лиги 1
07:50
Происшествия
Экс-министр сельского хозяйства Тувы найден изрезанным рядом с трупом жены
07:43
Происшествия
Первые кадры с места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском появились в открытом доступе
Все новости

Фанаты «Марселя» и «Анже» устроили массовую драку после матча Лиги 1

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 07:59
Происшествия
Фанаты «Марселя» и «Анже» устроили массовую драку после матча Лиги 1
Федеральное агентство новостей  /  Bладимир Тулин

Анже, 23 сентября. Болельщики французских клубов «Марсель» и «Анже» устроили массовое побоище прямо на стадионе после завершения матча, пишет RMC Sport.

По данным издания, инициаторами драки стали ультрас гостевой команды. Не боясь численного превосходства оппонента, фанаты «Марселя» прорвались на поле и совершили забег к сектору, где располагалась активная часть фанатов «Анже». В итоге обе группировки оказались на поле и устроили драку из-за которой пострадало оборудование арены.

Это уже не первый похожий инцидент в нынешнем сезоне чемпионата Франции. В матче третьего туре Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» болельщики кинули бутылкой в полузащитника Димитри Пайета, после чего тот швырнул ее обратно. Такая реакция фанатам не понравилась, и они выбежали на поле, устроив драку с игроками.

Еще одна драка произошла в перерыве матча чемпионата Франции между «Лиллем» и «Лансом». Фанаты домашней команды выбежали на поле и прорвались к гостевому сектору.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Фанаты «Марселя» и «Анже» устроили массовую драку после матча Лиги 1
марсель фанаты чемпионат франции массовая драка анже
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru