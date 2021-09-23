Фанаты «Марселя» и «Анже» устроили массовую драку после матча Лиги 1

Анже, 23 сентября. Болельщики французских клубов «Марсель» и «Анже» устроили массовое побоище прямо на стадионе после завершения матча, пишет RMC Sport.

По данным издания, инициаторами драки стали ультрас гостевой команды. Не боясь численного превосходства оппонента, фанаты «Марселя» прорвались на поле и совершили забег к сектору, где располагалась активная часть фанатов «Анже». В итоге обе группировки оказались на поле и устроили драку из-за которой пострадало оборудование арены.

Это уже не первый похожий инцидент в нынешнем сезоне чемпионата Франции. В матче третьего туре Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» болельщики кинули бутылкой в полузащитника Димитри Пайета, после чего тот швырнул ее обратно. Такая реакция фанатам не понравилась, и они выбежали на поле, устроив драку с игроками.

Еще одна драка произошла в перерыве матча чемпионата Франции между «Лиллем» и «Лансом». Фанаты домашней команды выбежали на поле и прорвались к гостевому сектору.