Рабочий предприятия погиб из-за хлопка паровоздушной смеси в ЯНАО

Губкинский, 23 сентября. Один рабочий погиб в результате хлопка паровоздушной смеси в Ямало-Ненецком автономном округе. Такие данные в четверг привели пресс-службе регионального СУ СК.

Происшествие случилось примерно в 18:00 среды в городе Губкинский. В ходе выполнения работ внутри прицепной бочки-цистерны произошел хлопок паровоздушной смеси. Последующего возгорания не произошло. Сотрудник, который находился внутри цистерны, погиб.

Во время происшествия также травмы получил рабочий, находившийся снаружи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить все детали и причины произошедшего.

На днях вооруженный мужчина напал на отделение полиции под Воронежем. Мужчина взорвал входные двери и открыл огонь из автоматического оружия. Нападавшего удалось задержать.