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Первые кадры с места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском появились в открытом доступе
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Первые кадры с места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском появились в открытом доступе
Происшествия
Первые кадры с места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском появились в открытом доступе
wikipedia.org  /  Marko Stojkovic / CC BY-SA 3.0

Хабаровск, 23 сентября. Специалисты, находившиеся на борту спасательного вертолета Ми-8, сняли на камеру место крушения пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае.

Воздушное судно МЧС России пролетало в районе Медвежьей сопки, когда спасатели обнаружили место падения самолета. На кадрах видны поваленные деревья и, возможно, выжженная земля, передают «Известия».

Связь с Ан-26 пропала 22 сентября, он также исчез с радаров. Самолет производил технический полет недалеко от аэропорта Хабаровска. На борту находились шесть человек, их судьба не известна до сих пор.

Поиски воздушного судна осложняло темное время суток и плохие погодные условия. Обнаружить место крушения удалось только на утро. Вертолет Ми-8 ищет площадку для приземления. Следственный комитет начал расследование происшествия, сотрудники в ближайшее время выедут, чтобы осмотреть обломки Ан-26.

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самолет видео ан-26
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