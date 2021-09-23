Вирусолог Евгений Кунин предположил источник появления нового суперштамма коронавируса

Москва, 23 сентября. Новый суперштамм коронавируса может и не быть продолжением «Дельты». Об этом заявил вирусолог и признанный эксперт в эволюционной и вычислительной биологии Евгений Кунин.

Он отметил, что штамм «Дельта» пока является самым опасным. Однако другие варианты все еще продолжают распространяться, а значит могут мутировать. В связи с этим индийский штамм может и не стать создателем нового конкурентноспособного варианта вируса, передают «Известия».

«Достаточно вероятно, что следующий суперштамм выскочит откуда-то из-за спины у этой "Дельты". [...] Таким образом вирус может получить новые свойства. Поэтому возможно, что вариант, который заместит "Дельту", если такое произойдет, возникнет откуда-то слева», — пояснил Кунин.

Он добавил, что для появления новых суперштаммов нужны благоприятные условия для размножения и большая популяция. Поэтому мутации будут происходить в странах с большим населением.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее опровергла опасное действие штамма коронавируса «Дельта». Этот вариант не может вызвать тяжелое течение болезни.