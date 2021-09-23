Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 08:27
08:26
Политика
Глава МИД Сирии Муаллем хочет обсудить с Лавровым двусторонние отношения на полях ГА ООН
08:26
Общество
Авторы Express посоветовали страдающим от выпадения волос принимать витамин D
08:17
Армия
ОСК: модернизированный крейсер «Адмирал Нахимов» приступит к испытаниям в 2023 году
08:04
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова дала первое интервью после участия в «Кинотавре»
08:03
Происшествия
Рабочий предприятия погиб из-за хлопка паровоздушной смеси в ЯНАО
08:02
Общество
Водители перестали получать от ГИБДД штрафы за превышение средней скорости
08:00
Общество
Крымский гид назвал причину невероятного интереса туристов к Ялте в 2021 году
07:59
Происшествия
Фанаты «Марселя» и «Анже» устроили массовую драку после матча Лиги 1
07:50
Происшествия
Экс-министр сельского хозяйства Тувы найден изрезанным рядом с трупом жены
07:43
Происшествия
Первые кадры с места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском появились в открытом доступе
Все новости

Самолет Ан-3 временно пропадал с радаров в Туве

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 07:13
Происшествия
Самолет Ан-3 временно пропадал с радаров в Туве
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Кызыл, 23 сентября. Связь с самолетом Ан-3 была временно потеряна в Туве. Сейчас местоположение воздушного судна установлено, оно продолжает полет.

Ан-3 выполнял полет над территорией Тувы для аэрофотосъемки двух районов республики, в 05:15 он внезапно пропал с радаров. Уже в 06:02 экипаж самолета сам вышел на связь. По словам командира воздушного судна, дальнейший полет идет согласно плану.

«В 05:15 мск на связь не вышел самолет Ан-3, выполняющий полет на Тувой. В 06:02 самолет вышел на связь, его командир доложил, что продолжает полет по плану», — передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Владельцем самолета является красноярская компания «Агат». Полет судна выполняется на максимально возможных низким высотах. Пострадавших среди членов экипажа нет.

Спасатели продолжают выяснять судьбу шести человек, находившихся на борту разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26. Обломки воздушного судна были найдены утром 23 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Самолет Ан-3 временно пропадал с радаров в Туве
самолет тува ан-3
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru