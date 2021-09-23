Самолет Ан-3 временно пропадал с радаров в Туве

Кызыл, 23 сентября. Связь с самолетом Ан-3 была временно потеряна в Туве. Сейчас местоположение воздушного судна установлено, оно продолжает полет.

Ан-3 выполнял полет над территорией Тувы для аэрофотосъемки двух районов республики, в 05:15 он внезапно пропал с радаров. Уже в 06:02 экипаж самолета сам вышел на связь. По словам командира воздушного судна, дальнейший полет идет согласно плану.

«В 05:15 мск на связь не вышел самолет Ан-3, выполняющий полет на Тувой. В 06:02 самолет вышел на связь, его командир доложил, что продолжает полет по плану», — передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Владельцем самолета является красноярская компания «Агат». Полет судна выполняется на максимально возможных низким высотах. Пострадавших среди членов экипажа нет.

Спасатели продолжают выяснять судьбу шести человек, находившихся на борту разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26. Обломки воздушного судна были найдены утром 23 сентября.