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МЧС: судьба экипажа пропавшего под Хабаровском Ан-26 остается неизвестной

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 06:56
Происшествия
МЧС: судьба экипажа пропавшего под Хабаровском Ан-26 остается неизвестной
wikipedia.org  /  IRONHIDE - VVO_3287 / CC BY-SA 2.0

Хабаровск, 23 сентября. Судьба шести человек, находившихся на борту разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26, остается неизвестной. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Обломки самолета были найдены утром в четверг недалеко от поселка Корфовский. Сейчас к этому месту направляется наземная группировка сил и средств.

«Самолет разбился в труднодоступной местности. К месту падения самолета выдвигается наземная группировка сил и средств. Судьба экипажа до сих пор неизвестна», — уточнили агентству ТАСС в краевом ведомстве.

Связь с самолетом Ан-26 была потеряна вечером 22 августа в 38 километрах от хабаровского аэропорта. Воздушное судно осуществляло технический полет, на его борту находились шесть человек. Причины крушения самолета не установлены, в качестве основной версии рассматривается столкновение Ан-26 с сопкой.

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мчс хабаровский край ан-26
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