МЧС: судьба экипажа пропавшего под Хабаровском Ан-26 остается неизвестной

Хабаровск, 23 сентября. Судьба шести человек, находившихся на борту разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26, остается неизвестной. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Обломки самолета были найдены утром в четверг недалеко от поселка Корфовский. Сейчас к этому месту направляется наземная группировка сил и средств.

«Самолет разбился в труднодоступной местности. К месту падения самолета выдвигается наземная группировка сил и средств. Судьба экипажа до сих пор неизвестна», — уточнили агентству ТАСС в краевом ведомстве.

Связь с самолетом Ан-26 была потеряна вечером 22 августа в 38 километрах от хабаровского аэропорта. Воздушное судно осуществляло технический полет, на его борту находились шесть человек. Причины крушения самолета не установлены, в качестве основной версии рассматривается столкновение Ан-26 с сопкой.