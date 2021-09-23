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Певица Земфира назвала Ренату Литвинову единственным другом
Шоу-бизнес
Певица Земфира назвала Ренату Литвинову единственным другом
instagram.com  /  @zemfiralive

Москва, 23 сентября. Рок-исполнительница Земфира редко рассказывает о своей личной жизни. Недавно она решила приоткрыть завесу тайны о своем окружении.

В конце августа певица отпраздновала юбилей — 45 лет. Рокерша редко дает интервью, а комментариев по поводу личной жизни избегает. Но она сделала запись в социальных сетях, лишний раз подтвердив свой затворнический образ жизни.

«Нет, у меня нет друзей. Не мой стиль. Я не люблю компании. У меня есть один человек, Рената, мне этого достаточно. Она многогранная, интересная — мне кажется, она лучше компании. И мне с ней никогда не скучно», — подчеркнула Земфира.

Дружба между Литвиновой и Земфирой длится уже очень долго. Звезды познакомились еще в 2000-х годах, создали несколько проектов, включая спектакль по Гоголю. Певица является саунд-продюсером своей подруги. Актриса в свою очередь с трепетом относится к Земфире и нередко называет ее «даром».

Пандемия коронавируса ударила по карьере многих артистов, но музыкантов задела больше всего. Земфира назвала происходящее «темными временами». Ей предлагали устраивать концерты в онлайн-формате, но рок-исполнительница дала отрицательный ответ.

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