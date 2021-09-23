Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 06:57
06:48
Происшествия
МЧС: судьба экипажа пропавшего под Хабаровском Ан-26 остается неизвестной
06:39
Шоу-бизнес
Певица Земфира назвала Ренату Литвинову единственным другом
06:36
Технологии
Microsoft представила обновленный смартфон Surface Duo 2 с двумя экранами
06:31
Общество
Популяция амурских тигров в заповедниках Приморья увеличилась до 41 особи
06:31
Происшествия
СКР изучает документацию по крушению самолета Ан-26 под Хабаровском
06:18
Общество
Рособрнадзор: обязательными для сдачи ЕГЭ останутся математика и русский язык
06:17
Происшествия
Москвич лишился часов Rolex и денег после похода в элитный фитнес-клуб
06:00
Общество
Инфекционист Акинфиев объяснил, почему вакцина против гриппа не спасает от COVID-19
05:51
Наука
Немецкие компании BMW и Audi анонсировали создание двигателей на водороде
05:50
Политика
WSJ: Меркель отклонила первый звонок Байдена после церемонии инаугурации
Все новости

Microsoft представила обновленный смартфон Surface Duo 2 с двумя экранами
Технологии
Microsoft представила обновленный смартфон Surface Duo 2 с двумя экранами
pixabay.com

Вашингтон, 23 сентября. Американская компания Microsoft провела презентацию на своем официальном сайте. Одной из главных показанных новинок стал смартфон Surface Duo 2 с двумя складывающимися экранами.

Новинка является вторым поколением устройства, где были улучшены наработки предыдущей модели. Благодаря складной технологии Surface Duo 2 можно использовать как книжку, занимая задачами два экрана одновременно, говорится на сайте Microsoft.

Смартфон получил мощный процессор Qualcomm Snapdragon 888, а также поддержку сетей 5G. Новая система камер состоит из широкоугольной, сверхширокоугольной и телефото линз. Экран имеет диагональ 8,3 дюйма и частоту обновления изображения в 90 Гц.

Microsoft заявили, что система из двух экранов будет поддерживать более 150 игр. Первый используется для отображения происходящего, а второй для контроля движений персонажа. Также появилась возможность быстрого копирования данных между Surface Duo 2 и компьютером. На выбор доступны белый и черный цвета.

Другая американская компания Google тоже трудится над созданием инновационных смартфонов. Она разработала устройство с двумя экранами, один из которых гибкий и отключается при складывании гаджета.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Microsoft представила обновленный смартфон Surface Duo 2 с двумя экранами
microsoft смартфон складной смартфон surface duo 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru