Microsoft представила обновленный смартфон Surface Duo 2 с двумя экранами

Вашингтон, 23 сентября. Американская компания Microsoft провела презентацию на своем официальном сайте. Одной из главных показанных новинок стал смартфон Surface Duo 2 с двумя складывающимися экранами.

Новинка является вторым поколением устройства, где были улучшены наработки предыдущей модели. Благодаря складной технологии Surface Duo 2 можно использовать как книжку, занимая задачами два экрана одновременно, говорится на сайте Microsoft.

Смартфон получил мощный процессор Qualcomm Snapdragon 888, а также поддержку сетей 5G. Новая система камер состоит из широкоугольной, сверхширокоугольной и телефото линз. Экран имеет диагональ 8,3 дюйма и частоту обновления изображения в 90 Гц.

Microsoft заявили, что система из двух экранов будет поддерживать более 150 игр. Первый используется для отображения происходящего, а второй для контроля движений персонажа. Также появилась возможность быстрого копирования данных между Surface Duo 2 и компьютером. На выбор доступны белый и черный цвета.

Другая американская компания Google тоже трудится над созданием инновационных смартфонов. Она разработала устройство с двумя экранами, один из которых гибкий и отключается при складывании гаджета.