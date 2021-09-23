Популяция амурских тигров в заповедниках Приморья увеличилась до 41 особи

Владивосток, 23 сентября. Число краснокнижных амурских тигров в Приморье возросло на 10 особей за год. Об этом сообщило ФГБУ «Земля леопардов».

Увеличение популяции зафиксировали в нацпарках и заповедниках на юго-западе Приморского края. Сейчас общее число животных равняется 27 взрослым тиграм и 14 тигрятам. Данные об этом были получены с помощью фотоловушек, которые в количестве 450 штук беспрерывно фиксируют жизнь животных. Ученые считают, что рост численности связан с безопасностью тигров и отличной кормовой базой, которую обеспечивают сотрудники.

«Из общего числа зарегистрированных взрослых тигров за указанный период 12 являются новыми для нашей территории, и большая часть этих новичков — это именно молодые расселяющиеся особи из известных выводков. Далеко не все из них задержатся в национальном парке, некоторые покинут его в поиске свободных территорий», —рассказала старший научный сотрудник «Земли леопардов» Дина Матюхина.

Также она отметила, что увеличение числа особей тигров не сказывается на обитающих там же редчайших леопардах. Напротив, самки этого вида чаще выбирают местом жительства территории с высокой плотностью представителей кошачьих.

Тем временем в московском зоопарке впервые появились краснокнижные муравьеды. Экспозиция столичного зоосада пополнилась четырьмя представителями этого вида.