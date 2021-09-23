СКР изучает документацию по крушению самолета Ан-26 под Хабаровском

Хабаровск, 23 сентября. Следователи изъяли документацию по авиакатастрофе с участием самолета Ан-26, который потерпел крушение недалеко от Хабаровска 22 сентября.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 263 УК РФ по факту крушения самолета, продолжается. Собраны образцы топлива, назначена химическая судебная экспертиза.

«Произведена выемка документации по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; летная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа», — говорится в распространенном сообщении Следственных органов Восточного межрегионального СУТ СК.

Воздушное судно обнаружили спасатели в районе поисковой операции. В мероприятии участвовало более 70 человек, было задействовано примерно 20 единиц спецтехники. Самолет совершал технический полет для проверки работы средств радиосвязи на территории Хабаровского края.