Рособрнадзор: обязательными для сдачи ЕГЭ останутся математика и русский язык

Москва, 23 сентября. Российские выпускники не будут сдавать обязательные ЕГЭ по литературе и другим школьным предметам. Обязательными останутся лишь математика и русский язык.

Соответствующее заявление сделали в Рособрнадзоре. В ближайшей перспективе вводить ЕГЭ по каким-либо другим дисциплинам не планируется, передает РИА Новости.

«Ежегодно поступают предложения о введении того или иного учебного предмета в перечень обязательных при проведении государственной итоговой аттестации... Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается», — пояснили в Рособрнадзоре.

На сегодняшний день речевые способности выпускников, их умение рассуждать по избранной теме и аргументировать свою позицию проверяются посредством написания итогового сочинения. Оно включает в себя требование построения аргументации с обязательной опорой на литературный материал.

Ведомство не рассматривает полный отказ от итоговой аттестации в формате ЕГЭ. Такое решение обусловлено опасением снижения качества образования.