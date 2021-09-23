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Немецкие компании BMW и Audi анонсировали создание двигателей на водороде
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Немецкие компании BMW и Audi анонсировали создание двигателей на водороде
bmw.bmvitoria.com.br  /  BM VITÓRIA

Берлин, 23 сентября. Автопроизводители из Германии BMW и Audi поддержали идею отказа от традиционных ДВС и объявили о начале работы над моторами на водородном топливе. Об этом пишет Reuters.

Новым модельным рядом с «зелеными» двигателями компании намерены составить конкуренцию американской компании Tesla, которая со своими электрокарами занимает ведущие позиции на рынке экологически чистых авто. Инженеры немецкой BMW на сегодняшний день уже разработали опытный образец кроссовера Х5 с водородной установкой. Куратор программы немецкого концерна отметил, что в планах компании создать больше сотни машин для проведения испытаний.

Российская компания «Алмаз-Антей» также объявила о намерении создать экологически чистый автомобиль гражданского назначения. Машина будет приводится в движение двигателем, работающим на основе электричества и водорода.

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audi bmw водород
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