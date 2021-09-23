WSJ: Меркель отклонила первый звонок Байдена после церемонии инаугурации

Берлин, 23 сентября. Президент США Джо Байден после вступления в должность главы государства решил сделать первый звонок канцлеру Германии Ангеле Меркель, однако та отклонила вызов.

Американский лидер посчитал своей обязанностью дать сигнал европейским партнерам о возвращении трансатлантической стабильности после президентства Трампа. Однако Меркель не сочла достойным внимания этот факт и просто отклонила звонок, потому что собиралась уехать в загородный коттедж под Берлином, пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, канцлер Германии не сочла нужным отвечать на символические жесты американской стороны, предпочтя этому тихий спокойный отдых. Конечно же она не стала полностью игнорировать новоизбранного президента США, поэтому попросила своих помощников назначить переговоры на другую дату. В итоге пообщались оба лидера лишь 25 января.

Приближается тот день, когда и в политическом руководстве Германии грядут перемены. Меркель после выборов в бундестаг намерена оставить свой пост. При этом она развеяла некоторые слухи, появившиеся в СМИ, о ее переезде из Берлина в родной город Гамбург.