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Офтальмолог Лещенко дала рекомендации по борьбе с болезненными ощущениями в глазах

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 05:41
Общество
Офтальмолог Лещенко дала рекомендации по борьбе с болезненными ощущениями в глазах
pixabay.com  /  newarta

Москва, 23 сентября. Развитие ОРВИ может привести к дискомфорту в глазах. Об этом предупредила офтальмолог, кандидат медицинских наук Ирина Лещенко.

Покраснение, сухость, ощущение «песка» в глазах являются реакцией организма на заболевание. Указывать на нездоровое состояние может так называемый блеск, который появляется в результате увеличения слезоотделения. При гриппе также могут лопаться сосуды, передает радио Sputnik.

«Если глаз красный, кровоизлияние уже произошло, бесполезно капать капли или пытаться заложить мази, должно пройти время, и оно само "рассосется". Людям, у которых это встречается часто, надо укреплять сосудистую систему, принимать препараты, которые препятствуют ломкости сосудов. Это витамины, в частности, витамин С», — посоветовала Лещенко.

Облегчить состояние сухости можно с помощью увлажняющих капель. При болезненных ощущениях также следует снизить нагрузку на глаза, временно отказаться от чтения, просмотра телевизора и работы за компьютером.

Офтальмолог Дмитрий Дементьев ранее предупредил, что прием некоторых лекарств может приводить к дискомфорту в глазах. Побочный эффект могут оказывать антидепрессанты, антигистаминные и мочегонные препараты.

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офтальмолог боль глаза
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