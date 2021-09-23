Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 05:26
05:17
Общество
«Проникает в сердце»: журналист Cycle World высоко оценил российский мотоцикл Ural
05:08
Происшествия
Спасатели обнаружили обломки упавшего под Хабаровском
05:00
Армия
Замглавы ОСК Королев: «Генералиссимус Суворов» выйдет на морские испытания в 2022 году
04:56
Политика
Киевский политолог Фесенко увидел в речи Байдена на ГА ООН опасность для Украины
04:32
Общество
Искусственный интеллект начнет принимать экзамены у водителей в Казани
04:23
Армия
Замдиректора ОСК Королев: строительство фрегата проекта 22350М начнется в 2024 году
04:22
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян хочет видеть отечественное ПО на своих гаджетах
04:15
Политика
Зеленский на Генассамблее ООН решил обратиться к словам Путина и запутался
04:11
Политика
NI: Европа боится возможного союза Москвы и Парижа
04:03
Политика
Лавров встретился с министром иностранных дел Польши Рау
Все новости

«Проникает в сердце»: журналист Cycle World высоко оценил российский мотоцикл Ural
Общество
«Проникает в сердце»: журналист Cycle World высоко оценил российский мотоцикл Ural
instagram.com  /  @uralmotorcycles

Нью-Йорк, 23 сентября. Каждая минута езды на последней модели российского мотоцикла Ural приводит в восторг. Такое мнение выразил американский журналист портала Cycle World Джастин Дейвс.

Автор отметил, что у модели имеется 749-кубовый двигатель, который очень надежен и всегда хорошо заводится, благодаря чему Ural Gear Up GEO выглядит по-хорошему винтажным. Дейвс обратил внимание, что, несмотря на комфортную скорость езды 65 миль в час (около 105 километров в час. — Прим. ред.), на российской модели можно развить скорость и до 80 миль в час (около 130 километров в час. — Прим. ред.).

«Я провел несколько недель с Ural и обнаружил, что меня приводит в восторг каждая минута на нем. Не каждый мотоцикл сводит вас с ума; некоторые проникают в ваше сердце. <…> Он не самый лучший, если измерять чистую производительность, но если вы хотите хорошо провести время, мало что в жизни может быть лучше, чем Gear Up Geo», — подытожил американский журналист.

Немалое значение имеет и то, что мотоцикл очень комфортен при использовании и в повседневной жизни, подчеркнул Дейвс. По словам журналиста, даже если Ural резко «встанет» на бездорожье, то из положения можно будет легко выйти благодаря задней передачи.

Тем временем в Японии восхитились новым багги «Сармат-2» российского производства. Особенно пользователям понравилась легкость и изящность отечественной военной новинки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Проникает в сердце»: журналист Cycle World высоко оценил российский мотоцикл Ural
сша мотоцикл ural
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru