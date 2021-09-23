«Проникает в сердце»: журналист Cycle World высоко оценил российский мотоцикл Ural

Нью-Йорк, 23 сентября. Каждая минута езды на последней модели российского мотоцикла Ural приводит в восторг. Такое мнение выразил американский журналист портала Cycle World Джастин Дейвс.

Автор отметил, что у модели имеется 749-кубовый двигатель, который очень надежен и всегда хорошо заводится, благодаря чему Ural Gear Up GEO выглядит по-хорошему винтажным. Дейвс обратил внимание, что, несмотря на комфортную скорость езды 65 миль в час (около 105 километров в час. — Прим. ред.), на российской модели можно развить скорость и до 80 миль в час (около 130 километров в час. — Прим. ред.).

«Я провел несколько недель с Ural и обнаружил, что меня приводит в восторг каждая минута на нем. Не каждый мотоцикл сводит вас с ума; некоторые проникают в ваше сердце. <…> Он не самый лучший, если измерять чистую производительность, но если вы хотите хорошо провести время, мало что в жизни может быть лучше, чем Gear Up Geo», — подытожил американский журналист.

Немалое значение имеет и то, что мотоцикл очень комфортен при использовании и в повседневной жизни, подчеркнул Дейвс. По словам журналиста, даже если Ural резко «встанет» на бездорожье, то из положения можно будет легко выйти благодаря задней передачи.

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