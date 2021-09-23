Замглавы ОСК Королев: «Генералиссимус Суворов» выйдет на морские испытания в 2022 году

Москва, 23 сентября. Второй серийный атомный подводный крейсер проекта 955А «Генералиссимус Суворов» выйдет на испытания в море в 2022 году. Об этом сообщил замглавы ОСК Владимир Королев.

Атомоход проекта «Борей-А» строят на предприятии «Севмаш». Компания входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Сейчас крейсер «Генералиссимус Суворов» готовят к спуску на воду. Конкретную дату объявят до конца года, пишет ТАСС.

«В следующем году крейсеру предстоят морские испытания, поэтому перед спуском на воду будет выполнен максимально возможный объем монтажных работ», — подчеркнул Королев.

Специалисты сформировали корпус атомохода и погрузили все необходимое крупногабаритное оборудование. По словам заместителя гендиректора ОСК, темп работ высокий и у специалистов Северодвинска все идет согласно графику.

Ранее заместитель главы ОСК Владимир Королев анонсировал строительство многоцелевого фрегата первого ранга проекта 22350М. Его планируют заложить в 2024 году. Пока инженеры работают над составлением технического проекта.