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Киевский политолог Фесенко увидел в речи Байдена на ГА ООН опасность для Украины

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 04:56
Политика
Киевский политолог Фесенко увидел в речи Байдена на ГА ООН опасность для Украины
Global Look Press  /  Ken Cedeno / Keystone Press Agency

Киев, 23 сентября. Программная речь президента США Джо Байдена на 76-ой сессии Генассамблеи ООН произвела очень неоднозначное впечатление. Об этом заявил украинский политолог Владимир Фесенко.

Американский лидер произнес много правильных вещей. Он выступил против холодной войны и призвал в первую очередь бороться с пандемией коронавируса и проблемами климата. Однако некоторые страны могут использовать этот пафос «доброй и мягкой (дипломатичной) силы» в своих целях, передает NV.ua.

«У меня уже нет никаких сомнений. Идеология администрации Байдена — "неообамовщина", то есть "мир любой ценой". А в итоге и мира не будет, и цена окажется высокой. И здесь могут возникнуть риски и для Украины», — отметил Фесенко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Джо Байден во время речи на ГА ООН забыл об очень важной вещи. Он не упомянул принципы взаимного уважения, на которых и строятся все международные отношения.

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