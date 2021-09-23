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Искусственный интеллект начнет принимать экзамены у водителей в Казани

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 04:33
Общество
Искусственный интеллект начнет принимать экзамены у водителей в Казани
pixabay.com

Казань, 23 сентября. Казанские разработчики создали систему, которая будет принимать экзамены в ГИБДД у желающих получить водительские права.

Создатели алгоритма объяснили принцип работы нейросети. По их словам, система будет оценивать уровень экзаменуемого с помощью специальных камер, сенсоров и радаров. Задействована будет и спутниковая связь, передает Пятый канал.

«Основная работа нейросетей заключается в том, что видеопоток камер распознает такие элементы, как дорожную разметку и сигнал светофора, которые недоступны для определения с помощью радара», — объяснил руководитель проекта Максим Магдалинов.

По мнению разработчиков, такой подход оградит экзаменуемых от субъективной оценки. Однако отмечается, что присутствие сотрудника ГИБДД не исключается. Он будет контролировать процесс, а после принимать окончательное решение на основании замечаний и оценки искусственного интеллекта.

Нейросети активно развивают и для борьбы с мошенниками. «СберМобайл» начинает внедрять систему, распознающую телефонных злоумышленников.

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