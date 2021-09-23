Замдиректора ОСК Королев: строительство фрегата проекта 22350М начнется в 2024 году

Москва, 23 сентября. Строительство российского многоцелевого фрегата первого ранга проекта 22350М будет начато в 2024 году. Об этом сообщил заместитель главы ОСК Владимир Королев.

Команда инженеров сегодня работает над составлением технического проекта боевого корабля. Ведомство планирует закончить работы в 2023 году, пишет ТАСС, ссылаясь на слова Королева. Специалист также отметил, что Объединенная судостроительная корпорация тесно сотрудничает с Министерством обороны России в проработке этого вопроса.

«Мы осознаем, что современный фрегат с большим водоизмещением и вооружением очень нужен флоту», – заявил Королев.

Ранее капитан I ранга, проходивший воинскую службу в составе ЧФ России Сергей Горбачев заявил, что мощь черноморской флотилии после 2014 года значительно увеличилась. По его словам, Россия нарастила военную мощь не только в части надводных сил, но и подводных.