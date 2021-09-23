ВЦИОМ: почти половина россиян хочет видеть отечественное ПО на своих гаджетах

Москва, 23 сентября. Пользоваться гаджетами с российским программным обеспечением (ПО) хотели бы 40% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Отечественное ПО вместо зарубежного чаще всего выбирали россияне старше 60 лет. Выбор в сторону российского продукта сделали 59% людей из этой возрастной категории. Меньше всего приходится на россиян в возрасте от 18 до 24 лет — 12%, передает агентство «Прайм».

Согласно результатам исследования, каждый пятый респондент (18%) доволен устройствами с зарубежным ПО и хотел бы продолжать ими пользоваться. Еще 35% заявили, что производитель софта не имеет для них значение.

Портал SuperJob ранее провел опрос на тему идеальной длительности отпуска по мнению россиян. Большая часть респондентов призналась, что для полноценного отдыха вполне бы хватило четыре недели.