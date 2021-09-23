Зеленский на Генассамблее ООН решил обратиться к словам Путина и запутался

Нью-Йорк, 23 сентября. Украинский лидер Владимир Зеленский выступил на сессии ГА ООН. Во время речи он попытался процитировать президента РФ Владимира Путина, однако неверно вспомнил условия выступления.

Россия, по словам Зеленского, якобы противоречит своим заявлениям о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Он заметил, что о необходимости следования международному праву говорил в свое время Владимир Путин. Зеленский, чтобы избежать голословности, перешел на русский язык и решил привести точную цитату. Российский лидер в одном из своих выступлений говорил об опасности разрушения авторитета и легитимности ООН.

«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы», — произнес Зеленский.

Завершив свою речь, президент отметил, что обратился к словам президента Путина. Зеленский уверил, что российский лидер сказал это в Мюнхене в 2007 году. Однако цитата не имеет отношения к мюнхенской речи. Путин выступил с этими словами на ГА ООН в 2015.

Недавно украинский гарант пообщался с американскими журналистами. Он заявил, что сила НАТО значительно снизится без участия Украины в блоке. По его словам, Альянск нуждается в оборонной силе Киева.