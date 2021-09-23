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NI: Европа боится возможного союза Москвы и Парижа
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 23 сентября. Возможный союз между Российской Федерацией и Францией пугает европейские страны. Таким мнением в своей статье поделился автор американского журнала National Interest Али Демирдас.

Такой союз может образоваться из-за кризиса во взаимоотношениях между Вашингтоном и Парижем. Причиной разлада служит создание оборонного партнерства AUKUS. Положение, в котором оказалась Франция на данный момент, может подтолкнуть лидера республики Эммануэля Макрона на союз с Россией.

Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдет на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии, — пишет Демирдас.

Ранее между президентом США Джо Байденом и лидером Франции Эммануэлем Макроном состоялся телефонный диалог. Со слов пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки, разговор глав государств проходил в дружеском тоне.

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