Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 05:25
05:17
Общество
«Проникает в сердце»: журналист Cycle World высоко оценил российский мотоцикл Ural
05:08
Происшествия
Спасатели обнаружили обломки упавшего под Хабаровском
05:00
Армия
Замглавы ОСК Королев: «Генералиссимус Суворов» выйдет на морские испытания в 2022 году
04:56
Политика
Киевский политолог Фесенко увидел в речи Байдена на ГА ООН опасность для Украины
04:32
Общество
Искусственный интеллект начнет принимать экзамены у водителей в Казани
04:23
Армия
Замдиректора ОСК Королев: строительство фрегата проекта 22350М начнется в 2024 году
04:22
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян хочет видеть отечественное ПО на своих гаджетах
04:15
Политика
Зеленский на Генассамблее ООН решил обратиться к словам Путина и запутался
04:11
Политика
NI: Европа боится возможного союза Москвы и Парижа
04:03
Политика
Лавров встретился с министром иностранных дел Польши Рау
Все новости

Лавров встретился с министром иностранных дел Польши Рау

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 04:03
Политика
Лавров встретился с министром иностранных дел Польши Рау
 /  Федеральное агентство новостей

Нью-Йорк, 23 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел саммит со своим польским коллегой Збигневом Рау. Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла в Нью-Йорке.

Министры при встрече пожали друг другу руки и удалились на переговоры, которые прошли за закрытыми для прессы дверями. Саммит Лаврова и Рау состоялся в рамках недели высокого уровня, проходящей на 76-й Генассамблеи ООН.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Лавров прилетел в Нью-Йорк на сессию ГА ООН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встретить дипломата прибыли посол РФ в США Анатолий Антонов и постпред Москвы в Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Известно, что министр также проведет переговоры с представителями стран «ядерной пятерки».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров встретился с министром иностранных дел Польши Рау
россия польша лавров РАУ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru