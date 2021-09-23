Лавров встретился с министром иностранных дел Польши Рау

Нью-Йорк, 23 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел саммит со своим польским коллегой Збигневом Рау. Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла в Нью-Йорке.

Министры при встрече пожали друг другу руки и удалились на переговоры, которые прошли за закрытыми для прессы дверями. Саммит Лаврова и Рау состоялся в рамках недели высокого уровня, проходящей на 76-й Генассамблеи ООН.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Лавров прилетел в Нью-Йорк на сессию ГА ООН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встретить дипломата прибыли посол РФ в США Анатолий Антонов и постпред Москвы в Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Известно, что министр также проведет переговоры с представителями стран «ядерной пятерки».