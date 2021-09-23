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Кулеба сообщил о неопределенности в процессе вступления Украины в НАТО
Политика
Кулеба сообщил о неопределенности в процессе вступления Украины в НАТО
facebook.com  /  Dmytro Kuleba

Нью-Йорк, 23 сентября. Сроки вступления Украины в ряды Североатлантического Альянса на данный момент остаются туманными. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Руководство НАТО на сегодняшний день не дает стране четкого плана по обретению членства в военно-политическом блоке. По словам министра, срок получения этого плана также неясен. По словам главы МИД, среди стран-участниц Альянса также есть те, кто не желает видеть Украину в своих рядах.

«Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ. Но это именно тот откровенный и дружественный разговор, который мы имеем с НАТО, что интеграция не может быть бесконечной», – заявил Кулеба.

На проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели саммит. Во время общения украинский гарант подчеркнул важность увеличения вооруженных формирований Альянса в акватории Черного моря.

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украина нато кулеба
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