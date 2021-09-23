Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 05:25
05:17
Общество
«Проникает в сердце»: журналист Cycle World высоко оценил российский мотоцикл Ural
05:08
Происшествия
Спасатели обнаружили обломки упавшего под Хабаровском
05:00
Армия
Замглавы ОСК Королев: «Генералиссимус Суворов» выйдет на морские испытания в 2022 году
04:56
Политика
Киевский политолог Фесенко увидел в речи Байдена на ГА ООН опасность для Украины
04:32
Общество
Искусственный интеллект начнет принимать экзамены у водителей в Казани
04:23
Армия
Замдиректора ОСК Королев: строительство фрегата проекта 22350М начнется в 2024 году
04:22
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян хочет видеть отечественное ПО на своих гаджетах
04:15
Политика
Зеленский на Генассамблее ООН решил обратиться к словам Путина и запутался
04:11
Политика
NI: Европа боится возможного союза Москвы и Парижа
04:03
Политика
Лавров встретился с министром иностранных дел Польши Рау
Все новости

Глава ОСК Рахманов: сопротивления проектантов мешают строить подлодки быстрее

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 03:56
Армия
Глава ОСК Рахманов: сопротивления проектантов мешают строить подлодки быстрее
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 23 сентября. Подводные лодки можно строить на одни год быстрее, но этому препятствуют проектанты. Об этом заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Если внедрить две современные технологии, появится возможность ускорить процесс создания подлодок. Суть их заключается в контроле качества стальных швов и стыковки секций корпуса с высокой степенью насыщения оборудование и другими компонентами.

«В этом случае у нас есть возможность сократить сроки строительства. Пока этой схеме сопротивляются проектанты, потому что для них возникают дополнительные риски», — цитирует РИА Новости.

Массу времени можно сэкономить, если насыщать секции по мере их строительства. Сейчас, по словам генерального директора ОСК Рахманова, создание субмарин затягивается на год. Если одна из них строится семь лет, то должна шесть, заключил он.

Заместитель гендиректора центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Андрей Баранов заявил об окончании опытной эксплуатации подлодки «Санкт-Петербург». Головная неатомная субмарина проходила опытные испытания на Северном флоте с 2019 года.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Глава ОСК Рахманов: сопротивления проектантов мешают строить подлодки быстрее
подводная лодка судостроительство проектанты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru