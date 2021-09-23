Глава ОСК Рахманов: сопротивления проектантов мешают строить подлодки быстрее

Москва, 23 сентября. Подводные лодки можно строить на одни год быстрее, но этому препятствуют проектанты. Об этом заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Если внедрить две современные технологии, появится возможность ускорить процесс создания подлодок. Суть их заключается в контроле качества стальных швов и стыковки секций корпуса с высокой степенью насыщения оборудование и другими компонентами.

«В этом случае у нас есть возможность сократить сроки строительства. Пока этой схеме сопротивляются проектанты, потому что для них возникают дополнительные риски», — цитирует РИА Новости.

Массу времени можно сэкономить, если насыщать секции по мере их строительства. Сейчас, по словам генерального директора ОСК Рахманова, создание субмарин затягивается на год. Если одна из них строится семь лет, то должна шесть, заключил он.

Заместитель гендиректора центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Андрей Баранов заявил об окончании опытной эксплуатации подлодки «Санкт-Петербург». Головная неатомная субмарина проходила опытные испытания на Северном флоте с 2019 года.