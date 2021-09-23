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Лавров провел незапланированную встречу с новой главой британского МИД Грасс

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 03:41
Политика
Лавров провел незапланированную встречу с новой главой британского МИД Грасс
flickr.com  /  МИД России

Нью-Йорк, 23 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с новой главой МИД Великобритании Элизабет Грасс. Представители двух стран встретились впервые.

Переговоры прошли «на полях» 76-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Лавров и Грасс пожали друг другу руки и признались, что рады возможности обсудить международные вопросы. Встреча российской и британской делегаций проходила в закрытом режиме. Ее также изначально не было в графике Лаврова.

Беседа прошла на фоне новых заявлений Лондона в отношении Москвы насчет дела об отравлении Скрипалей. Премьер-министр Борис Джонсон недавно потребовал от России выдать Великобритании всех подозреваемых.

Ранее российский министр иностранных дел провел переговоры с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время протокольного фотографирования он объявил, что Россия не собирается присоединяться к Альянсу.

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