Лавров провел незапланированную встречу с новой главой британского МИД Грасс

Нью-Йорк, 23 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с новой главой МИД Великобритании Элизабет Грасс. Представители двух стран встретились впервые.

Переговоры прошли «на полях» 76-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Лавров и Грасс пожали друг другу руки и признались, что рады возможности обсудить международные вопросы. Встреча российской и британской делегаций проходила в закрытом режиме. Ее также изначально не было в графике Лаврова.

Беседа прошла на фоне новых заявлений Лондона в отношении Москвы насчет дела об отравлении Скрипалей. Премьер-министр Борис Джонсон недавно потребовал от России выдать Великобритании всех подозреваемых.

Ранее российский министр иностранных дел провел переговоры с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время протокольного фотографирования он объявил, что Россия не собирается присоединяться к Альянсу.