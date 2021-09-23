Рособрнадзор: полный отказ от аттестации в форме ЕГЭ снизит качество образования

Москва, 23 сентября. Полный отказ от итоговой аттестации в формате ЕГЭ спровоцирует снижение качества образования. К такому выводу пришли в Рособрнадзоре.

Единый государственный экзамен подтвердил востребованность в качестве вступительного испытания. Он является эффективным механизмом отбора абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения, напомнили в ведомстве.

«Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучения», — цитирует РИА Новости.

Депутаты КПРФ предложили сделать сдачу Единого государственного экзамена добровольной. В подготовке документа, который направили в Госдуму РФ, принял участие председатель партии Геннадий Зюганов. Члены фракции считают нужным ввести обязательное испытание по русской литературе.