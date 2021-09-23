Минтруд России: сотрудник при увольнении может рассчитывать на выходное пособие

Москва, 23 сентября. Работнику при увольнении положена не только заработная плата, но и ряд других денежных компенсаций. Об этом сообщили в Минтруде России.

Работодатель должен выплачивать сотруднику в день увольнения зарплату за все отработанные, но еще неоплаченные дни. Сюда же относится последний день нахождения на производстве. Если были неиспользованные отпуска, то положена денежная компенсация.

«Выходное пособие и другие выплаты, если они предусмотрены трудовым кодексом. Работодатель обязан провести все расчеты с вами в день увольнения. Если в день увольнения вы не работали, то выплаты должны быть перечислены не позднее следующего дня после вашего обращения за расчетом», — отметило ведомство в Instagram.

После увольнения граждане начинают искать новую работу. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что людям будет предоставлено индивидуальное сопровождение для трудоустройства. Осуществлять его будут центры занятости.