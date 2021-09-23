Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 03:54
03:41
Политика
Лавров провел незапланированную встречу с новой главой британского МИД Грасс
03:37
Общество
Рособрнадзор: полный отказ от аттестации в форме ЕГЭ снизит качество образования
03:26
Экономика
Минтруд России: сотрудник при увольнении может рассчитывать на выходное пособие
03:08
Политика
Депутат Рады Кива назвал покушение на помощника Зеленского предупреждением
03:07
Политика
Лавров прилетел в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН
02:49
Общество
Аналитик Шаталин посоветовал покупать гаджеты и аксессуары в Сети
02:47
Общество
«СберУслуги» отобрали самые востребованные профессии на фрилансе без опыта
02:40
Спорт
«Чайка» из третьего дивизиона сенсационно обыграла «Ростов» в матче Кубка России
02:26
Происшествия
Металлический ангар вспыхнул в подмосковной Черноголовке
02:19
Политика
Псаки ответила на вопрос об извинениях Байдена перед Макроном из-за AUKUS
Все новости

Минтруд России: сотрудник при увольнении может рассчитывать на выходное пособие
Экономика
Минтруд России: сотрудник при увольнении может рассчитывать на выходное пособие
pixabay.com  /  CUsai

Москва, 23 сентября. Работнику при увольнении положена не только заработная плата, но и ряд других денежных компенсаций. Об этом сообщили в Минтруде России.

Работодатель должен выплачивать сотруднику в день увольнения зарплату за все отработанные, но еще неоплаченные дни. Сюда же относится последний день нахождения на производстве. Если были неиспользованные отпуска, то положена денежная компенсация.

«Выходное пособие и другие выплаты, если они предусмотрены трудовым кодексом. Работодатель обязан провести все расчеты с вами в день увольнения. Если в день увольнения вы не работали, то выплаты должны быть перечислены не позднее следующего дня после вашего обращения за расчетом», — отметило ведомство в Instagram.

После увольнения граждане начинают искать новую работу. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что людям будет предоставлено индивидуальное сопровождение для трудоустройства. Осуществлять его будут центры занятости.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минтруд России: сотрудник при увольнении может рассчитывать на выходное пособие
работа увольнение выплаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru