Депутат Рады Кива назвал покушение на помощника Зеленского предупреждением

Киев, 23 сентября. Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира является сигналом для лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил депутат Рады Илья Кива.

Парламентарий от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» уверен, что в Киеве началась конкурентная борьба. Он порекомендовал политикам «пересаживаться в броню» и возить с собой оружие. По его словам, в связи с этим инцидентом нужно проверить мэра Киева Виталия Кличко, бывшего депутата Артура Палатного и лидера партии «Национальный корпус»1 (создана на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело) Андрея Билецкого.

«Пули легли в водительскую дверь автомобиля, не неся угрозы пассажиру, явное предупреждение президенту и офису, что они все досягаемы», — отметил Кива.

Такой поворот парламентарий окрестил политической борьбой. Он пообещал, что «это только начало» и конкурентное противостояние на Украине будет продолжаться. Пост в соцсетях Кива сопроводил своим фото с автоматом в руках.

Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом. На данный момент следствие рассматривает несколько версий, по факту возбуждено уголовное дело.

1 Организация запрещена на территории РФ.