Аналитик Шаталин посоветовал покупать гаджеты и аксессуары в Сети

Москва, 23 сентября. Продавцы нередко предлагают покупателю дополнительные опции к смартфону. Почему это не будет выгодным для клиента, рассказала аналитик Илья Шаталин.

Продажа дополнительных услуг и товаров составляет большую часть дохода менеджеров. Приобретают их те, кто не знает реальной стоимости чехла или защитного стекла. Магазины предлагают аксессуары втридорога, передает «Прайм».

«Порой за безумные деньги предлагается установить на телефон такие элементарные вещи, с какими может легко справиться любой пользователь», — отметил аналитик Telecom Daily.

Приобрести гаджеты и аксессуары к ним можно в интернете. Если клиент боится нарваться на обман, аналитик советует выбрать доставку в пункты выдачи. Там есть возможность проверить работоспособность аппарата и оплатить на месте.

Иногда продавцы стараются навязать бесполезные услуги при покупке гаджета. Чаще всего предлагают установку программного обеспечения или настройку смартфона за отдельную плату. Некоторые опции могут ввести клиента в заблуждение.