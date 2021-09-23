Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 03:54
03:41
Политика
Лавров провел незапланированную встречу с новой главой британского МИД Грасс
03:37
Общество
Рособрнадзор: полный отказ от аттестации в форме ЕГЭ снизит качество образования
03:26
Экономика
Минтруд России: сотрудник при увольнении может рассчитывать на выходное пособие
03:08
Политика
Депутат Рады Кива назвал покушение на помощника Зеленского предупреждением
03:07
Политика
Лавров прилетел в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН
02:49
Общество
Аналитик Шаталин посоветовал покупать гаджеты и аксессуары в Сети
02:47
Общество
«СберУслуги» отобрали самые востребованные профессии на фрилансе без опыта
02:40
Спорт
«Чайка» из третьего дивизиона сенсационно обыграла «Ростов» в матче Кубка России
02:26
Происшествия
Металлический ангар вспыхнул в подмосковной Черноголовке
02:19
Политика
Псаки ответила на вопрос об извинениях Байдена перед Макроном из-за AUKUS
Все новости

«СберУслуги» отобрали самые востребованные профессии на фрилансе без опыта
Общество
«СберУслуги» отобрали самые востребованные профессии на фрилансе без опыта
pexels.com  /  Burst

Москва, 23 сентября. Существуют профессии, не требующие специального образования, однако при этом позволяющие работать на себя. Эксперты «СберУслуг» отобрали самые востребованные варианты на рынке.

Все они так или иначе затрагивают сферу IT, поэтому базовые знания ПК и умение обучаться будут необходимыми критериями для получения такой работы, передают «Известия».

В топ-5 таких профессий входят специалисты по созданию 3D моделей, чат-ботов, презентаций, оптимизации сайтов и разметчики данных. Рынок фриланса в России активно развивается и пополняется новыми вакансиями ежедневно, следует из исследования PwC. Его объем в денежном эквиваленте позволяет России быть в первой десятке среди предлагающих фриланс-заработок. На 2020 год зафиксировано 14 миллионов человек, работающих на себя, при результате в три раза меньше в 2019 году.

Ранее преподаватель РУДН Асмятуллин объяснил, как найти наилучший онлайн-курс. По его словам, сперва необходимо внимательно изучить его программу, чтобы понять, пригодятся ли такие знания.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «СберУслуги» отобрали самые востребованные профессии на фрилансе без опыта
профессии фриланс без опыта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru