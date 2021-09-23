«СберУслуги» отобрали самые востребованные профессии на фрилансе без опыта

Москва, 23 сентября. Существуют профессии, не требующие специального образования, однако при этом позволяющие работать на себя. Эксперты «СберУслуг» отобрали самые востребованные варианты на рынке.

Все они так или иначе затрагивают сферу IT, поэтому базовые знания ПК и умение обучаться будут необходимыми критериями для получения такой работы, передают «Известия».

В топ-5 таких профессий входят специалисты по созданию 3D моделей, чат-ботов, презентаций, оптимизации сайтов и разметчики данных. Рынок фриланса в России активно развивается и пополняется новыми вакансиями ежедневно, следует из исследования PwC. Его объем в денежном эквиваленте позволяет России быть в первой десятке среди предлагающих фриланс-заработок. На 2020 год зафиксировано 14 миллионов человек, работающих на себя, при результате в три раза меньше в 2019 году.

Ранее преподаватель РУДН Асмятуллин объяснил, как найти наилучший онлайн-курс. По его словам, сперва необходимо внимательно изучить его программу, чтобы понять, пригодятся ли такие знания.