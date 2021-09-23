«Чайка» из третьего дивизиона сенсационно обыграла «Ростов» в матче Кубка России

Ростов-на-Дону, 23 сентября. Клуб «Чайка» из села Песчанокопское, выступающий во втором дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2), обыграл «Ростов» в матче группового этапа Кубка России.

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный голом на 22-й минуте отметился Иван Олейников.

Таким образом, «Чайка» набрала шесть очков в пятой группе и стала первой командой, оформившей себе выход в 1/8 финала турнира. «Ростов» по итогам встречи с командой из Песчанокопского лишился шансов на выход в плей-офф Кубка России, как и московское «Торпедо».

В другом кубковом матче футболисты клуба «Крылья Советов» разгромили «Знамя» со счетом 10:0. Эта победа стала самой крупной в истории Кубка России. В составе самарского клуба дублем отметился 16-летний полузащитник Сергей Пиняев.